針對元朗襲擊未有檢控　團體發起舉報套丁案

721元朗白衣人襲擊市民一個月，至今未有人被檢控，本土研究社發起「督鄉黑灰」舉報已核實元朗套丁個案大行動，一人一信向地政總署舉報已審結的民事套丁案，檢視有否刑事成分，第一波行動目標是元朗。



本土研究社曾發表《丁不厭詐：新界套丁研究報告2017》，發現至少40宗牽涉丁屋的民事訴訟案件，已經在法庭證實套丁案情屬實，涉嫌有刑事成分，執法機構沒有動靜，該40宗個案中有8宗在元朗。



團體發現一些案件已經在各級法院審結一段日子，案情均顯示男丁與發展商之間簽署秘密協議發展套丁屋苑。在男丁申請丁屋前簽署秘密協議，則有可能在協議雙方執行協議內容時，令地政總署誤信申請丁屋的男丁在村內建屋自住，實質上男丁在發展商指使下，隱瞞出賣丁權予發展商的意圖，涉嫌觸犯作虛假陳述，或在宣誓下作假證供。以上案情皆被法庭接納為事實，然而未見執法部門採取果斷行動。



團體批評政府的消極行為，向違法者釋出錯誤訊息，以致多年來違法套丁情況日益猖獗，令鄉黑勢力坐大，亦令市民對政府施政失去信心。為挽回市民對法治的信心，要求地政總署立刻展開積極調查。

