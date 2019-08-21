修例風波：近千市民元朗站靜坐　轟警歎慢板不控白衫軍

【20:00】元朗站內有市民發起8時默站5分鐘，亦有人叫「黑警還眼」口號。另元朗站A、B出口有集會人士用雷射筆照向南邊圍。



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【19：50】西鐵站內已逼爆，部分人士未能進入站內而滯留商場，部分店舖已提早關門。



上月21日元朗發生白衫軍追打市民及黑衫人士事件至今已一個月，警方雖拘捕28人，但無人被落案起訴。市民今(21日)發起到西鐵元朗站靜坐，抗議警方涉「放生」無差別襲擊市民的白衫軍，當中或涉「警黑合作」的可能性。近千名黑衣人傍晚坐於車站內並叫口號，港鐵加派人手維持秩序。



今日傍晚6時許，有多名身穿黑衣戴黑口罩的市民抵西鐵元朗站，另有市民於站內派發口罩及於地上貼上字句，指摘事件發生一個月仍未有白衣人被起訴。晚上近6時30分，有市民於西鐵元朗站外舉行放映會，播放7‧21元朗白衫軍追打襲擊途人影片，逾百名市民參與。約20名防暴警沿元朗南邊圍巡至舊墟路，另有7輛警車停泊在舊墟路戒備。