毓民特區：警察濫權形象壞　庸官當道難解困

北區醫院病房內發生軍裝警員涉濫用私刑虐打疑犯事件，引起社會各界炮轟。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民批評警察濫權施暴，敗壞警隊形象，導致警民關係撕裂。香港庸官當道，無法解決複雜的社會問題。



黃毓民在節目中指出，警隊的聲譽要經過很長時間才能建立，若警隊形象敗壞，令人無法信任或產生負面印象，那將「怎樣去維持社會秩序及治安呢﹖」警察行使公權力，有嚴格法律規限，法律只賦予其執行任務的權力，不能逾越界線。



有軍裝警員涉嫌在北區醫院病房內濫用私刑，虐打一名疑犯。事主家屬曾向投訴警察課投訴並清楚說明事發地點，亦提及病房內有閉路電視，但警方一直沒有主動翻查閉路電視片段，直至事主家屬近日開記者會才令事件曝光。黃毓民直斥涉事警員胡作非為，施虐的行徑令人髮指，亦令人不信任投訴警察課及獨立監察警方處理投訴委員會。



黃毓民認為，目前社會嚴重撕裂，即使反政府的示威及暴力衝擊停止，對社會造成的傷害已很大，特首林鄭月娥無法解決社會問題，亦無法解決警民仇恨及警隊形象敗壞的問題。黃建議，涉濫用私刑虐打疑犯的警員必須入獄服刑，否則無法恢復警隊形象。黃又呼籲特區政府回頭是岸，否則如林鄭月娥、律政司司長鄭若驊之流，每天也會被人詛咒。



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