南北路泰國灣3線運毒赴港台　金三角成冰毒K仔最大產地

國際毒品走私日益猖獗，各地加緊緝毒。台灣高等檢察署周三（21日）披露東南亞毒品走私的3條路線，均是由緬甸北部出貨，再經由泰國、越南、老撾及柬埔寨，將毒品運送到台灣、香港、澳洲及菲律賓等地。這些路線與本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線脗合。台方亦指出，金三角已轉型成為冰毒及K仔的最大產地。



台灣高檢署檢察長王添盛周三在法務部舉行記者會，說明國際毒品形勢及緝毒情況。他表示，根據過往破獲的毒案和情報資料，歸納出「北路」、「南路」及「泰國灣」3條路線。



「北路」是指緬甸北部出產的毒品，經陸路由老撾進入越南，再於下龍灣區或海防市以貨櫃或漁船運出海，前往台灣、香港、菲律賓等地。「南路」是指由緬甸北部經泰國、柬埔寨，到越南胡志明市的吉萊港或頭頓港出海。「泰國灣」路線則是由緬北開始，以陸路經泰國進入柬埔寨，轉到西哈努克港或貢布港，運出泰國灣，再由漁船接貨。



檢察官王捷拓則表示，販毒集團的走私目的地除了台灣外，菲律賓、澳洲都深受其害，法務部國際及兩岸法律司自今年3月起，就率同檢察官出訪菲律賓、越南、泰國，與當地緝毒機關分享情報及協商聯合行動。法務部本月亦率團出訪澳洲，協商共同打擊國際販毒。



而在今年7月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）曾公開報告，揭露東南亞地區冰毒氾濫，生產及出貨路線與上海仔販毒集團所用的路線完全脗合。報告並指，緬甸北部的製毒量大增，區內去年共檢獲120噸冰毒。



在過去290日，各地先後已揭發70宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/