政Whats噏：自由黨內訌下改選　是非主角全留低

香港近兩個月因修訂《逃犯條例》而紛爭不斷，社會出現前所未見嘅撕裂，更搞到屬建制派嘅自由黨都出現內訌，早前該黨榮譽主席田北俊(田少)曾公開要求黨主席張宇人辭任行會成員，引發黨內有人發匿名信炮轟反擊。雖然該黨內訌白熱化，但一眾是非主角仍舊喺中常委改選中順利過渡，睇怕只係暴風雨前夕。



自由黨因為今次修例而出現大分裂，打開缺口嘅就係田少，佢喺上月初出席電台節目時，公開要求支持修例嘅幾名行政會議成員，當中包括黨友張宇人辭任行會職務，又不滿該黨發聲明支持政府時未有諮詢意見，當日聯同三名榮譽主席去信，建議張宇人辭去行會一職。張宇人隨即隔空反擊回應，斥田少所述不盡不實，相信佢未能完全握資料，據悉張曾向部分黨員話有人想逼佢。



呢件事件繼續發酵，鍾國斌開腔認同田少立場，上星期自由黨更出現匿名信，信中下款為「一眾多年來熱愛自由黨的兄弟姊妹」，而收件人則為黨內高層，點名不滿鍾國斌支持撤回修例同成立獨立調查委員會，又不滿田少喺2003年時代表自由黨行錯路，令到佢哋流失大量選票同議席，喺政界上失去原本嘅地位同影響力，變成建制派叛徒。



自由黨喺呢個幾月期間出現咁大嘅內訌，點知剛進行黨內中央委員會同常務委員會中，竟然未出現劇烈競爭，同今次內訌風波扯上關係嘅人物，好似張宇人、鍾國斌、田少等人全部順利連任中委，唔通自由黨已經雨過天青大團圓？



有自由黨人笑言該黨規模細，唔似其他大黨咁多成員，所以一向甚少會出現激烈競爭，而且過去個多月爭拗與修改黨章有關，反而同中常委爭櫈仔關係不大，似乎對於今次眾人順利連任唔覺意外喇！佢更話近期黨內對之前嘅爭議聲音減少咗，暫時未有最新進展，唔通已經順利解決分歧？有人就話，今場風波中多名主角目前都唔喺香港，好似鍾國斌喺美國，張宇人就去咗冰島，所以現階段各方未有動作，估計大家返港後就唔會咁靜，換句話今次順利改選只係暴風雨前夕囉！