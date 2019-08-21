修例風波：因發表仇警言論　見習律師疑遭律政司DQ

因政治立場而遭「清算」的白色恐怖疑蔓延至法律界，今日(21日)網上有人流傳一封疑由律政司向一名見習律師發出的信件，稱有公眾投訴該見習律師在Facebook平台發布「黑警死全家」的言論，有關言論含有粗口及仇恨成分，認為其行為不當，會考慮反對他獲認可成為事務律師，並要求他回覆及解釋事件。



該封疑由律政司發出的信件表明，收到有市民舉報該見習律師曾於上月28日於其Facebook網頁上發表「黑警死全家」言論，批評有關言論仇警，並無差別地針對警察無辜的家屬，要求律政司拒絕讓其執業申請。律政司於信中指出，有關行為實屬不當，會考慮拒絕其成為事務律師的申請，基於其執業申請的儀式將於本月24日舉行，故要求該見習律師今日回覆及解釋事件。



民主黨立法會議員許智峯批評，律政司此舉是將白色恐怖蔓延至法律界，將網上言論作為反對原因是一種言論及政治審查，借此打壓言論自由，情況嚴重及不能接受。他又質疑律政司就此提出反對是否有客觀合理的理據，要求律政司交代過去在處理同類申請時，是否會對申請人的網上言論作出審查，並以作為反對申請的理據。



律政司回覆指，根據《法律執業者條例》，如法院認為申請人是適當作為高等法院的律師，法院可准許該申請人獲認許為律師。根據《認許及註冊規則》，律政司司長是有責任向法院作出申述，協助法院是否信納申請人獲認許為律師。律政司不會就個別案件作出評論。

