綠在沙田玩創意　環保物料建「大嘥鬼客廳」

基督教家庭服務中心負責營運的「綠在沙田」近日搖身一變，陳設了環保又舒適的「大嘥鬼客廳」，主辦機構望以融入生活的形式宣傳環保回收及「唔好嘥」生活習慣，展覽昨起一連4個星期開放予公眾參觀。基督教家庭服務中心助理總幹事周淑琼表示，一般家庭廢物量相當驚人，「綠在沙田」平均每個月可從沙田區200多個屋苑收集超過40噸廢物，惟適合重用的仍是少數，希望大眾提高環保回收知識。



「大嘥鬼客廳」的設計師林茵茵去年著手儲起回收得來的家居廢物，並賦予新用途。她舉例「大嘥鬼客廳」裏面的坐椅，材料原是地拖棍，雖然物料都是廢棄，貌似源源不絕，但並非俯拾均可用，許多回收物不夠乾淨，需大費周章進行潔淨工程。



她表示，廢物循環再用的前提是必須乾淨，譬如不潔淨的玻璃樽無法回收再造成玻璃磚，因此，她特別在「大嘥鬼客廳」一角陳設一個舊洗手盆，並在旁邊放置清潔劑，以提醒參觀人士，廢物回收除了要分類，亦要做好清潔工作。為鼓勵大家少用化學品，展示的清潔劑主要是橙皮渣、咖啡渣同酵素等天然物料。