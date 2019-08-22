東方日報A1：政局不穩　暴力升溫　父母擔心

持續逾兩月的修訂《逃犯條例》風波令香港社會動盪、政局不穩，港人對政府信心更瀕臨崩潰。有外國傳媒報道，今年尚未完結，馬來西亞政府已接獲二百五十一宗港人申請移居到當地，較去年全年批出的一百九十三宗大幅上升三成。有移民顧問形容港人移民意欲近月有「爆發性增長」，相對二○一四年佔中時有過之而無不及，查詢激增三倍，真正實行移民計劃的人亦增加一倍，當中不少是八十後父母希望子女在「平靜啲、安穩啲」的地方生活及學習。



英國傳媒報道，有資產顧問公司指，港人近期申請「馬來西亞——我的第二家園（MM2H）」計劃意欲大增，成功申請者可獲發可續簽及多次入境的居留簽證，並可購買價值一百萬令吉（約一百八十八萬港元）以上的物業，但申請人須獲工作許可才能從事全職工作。有移民顧問指，申請MM2H較簡單，但成功申請人不會獲得當地永久居民身份，亦不會有當地公民資格。



另外，台灣內政部移民署網頁顯示，今年六月份便有九十二名港人獲當地的定居許可，較去年六月份增逾兩成。今年首半年獲當地定居許可的港人有六百零五人，亦較去年同期增加兩成七。



環凱移民顧問有限公司董事張家禧直言，六至八月的社會事件，確令不少港人對政府的信心動搖，移民意欲有爆發性增長。他指一九九七年後，港人移民已有減退，甚至有人回流，二○一二年國教事件、一四年佔中、一六年旺角暴亂，雖曾觸發移民人數上升，惟「未到一個潮」，但今年六至八月則「可以算係一個（移民）潮」，移民查詢激增三倍以上，正式委託申請移民個案亦較以往每月平均增加一倍。



與以往相若，張指，近期有意移民港人，以卅五至五十歲最多，首選仍是加拿大、美國、澳洲及英國，多為中產。張又謂，就近日的事件，「父母有邊個唔擔心？」如因資金較少等因素，則有人會選擇台灣及馬來西亞移居，申請移至此兩地的港人近日亦有增加。



寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪表示，近兩個月接獲的移民查詢上升五至七倍，正式申請移民亦上升逾一倍，「家長都希望小朋友有多條出路，除台灣之外，葡萄牙近月成為港人的選擇，因居住門檻較低，一年只需留在當地七日便可，投資金額分卅五萬歐元（約三百零四萬港元）及五十萬歐元（約四百卅五萬港元）兩種，五年後通過葡語試合格便可入籍，屆時亦可到歐盟國家居住及工作。



另有移民顧問指，近日的移民講座場場爆滿，由以往「十個冇一個再跟進」，近期「十個有一半都係想搵移民顧問幫手」。他又指，近期查詢的港人較多關心年幼子女學業，有人認為在港「返學嘅氣氛同家長嘅期望有出入」，且有不少年屆三十至四十歲、處於「黃金年齡」的人皆「好認真考慮」移民。



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