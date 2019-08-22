再為發動貿易戰辯護　特朗普否認以香港作籌碼

中美貿易分歧仍未達成共識。美國總統特朗普周三（21日）表示，美國正在貿易戰中取得勝利。不過他強調這並非他的貿易戰，這場貿易戰早應在美國其他總統在位時已經由他們發起，更形容自己是「被選中的人」。他又否認利用香港問題作籌碼，以在中美貿易戰施壓。



特朗普前往肯塔基州為退伍軍人發表講話前夕，在白宮再為貿易政策辯護。對於向中方發動貿易戰，他指總要有人在貿易問題對抗中國，其後望向天空：「我就是那個被選中的人。」他另提到自己正在貿易問題上挑戰中國，重申美國正在勝利途中；又稱自己是由美國人民選出來完成偉大工作：「這（對中國發動貿易戰）正是我正在做的。」



談及香港問題時，特朗普表示：「我不視之為籌碼，我希望香港問題以非常人道的方式解決。」他又認為，中國領導人可以確保人道地解決問題。中國外交部駐港公署日前表明，香港事務純屬中國內政，反對任何國家企圖以香港繁榮穩定及港人福祉，作討價還價的籌碼。



內地官媒周三在社交網發文指，美國將中美貿易談判與香港局勢相提並論，中國正就兩國達不成貿易協議的設想作出安排，強調美國不簽署協議對中國的威懾力近乎零。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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