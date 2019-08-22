中環灣仔繞道分擔負荷　港島東西行幹道車流少2成

中環及灣仔繞道通車7個多月，運輸及房屋局覆函立法會議員披露近期車流量，繁忙時段繞道東行小客車的車流量為約每小時2900架次，西行則為約每小時2300架次，行車大致暢順，有助分擔港島區東西行主要幹道的交通負荷，令干諾道中、夏慤道及告士打道於繁忙時段東西行的總車流量減少約2成，接近2500架次小客車。



不過，運房局亦指，繞道於今年2月份全面通車後，林士街天橋東行下行斜道封閉，令到由西隧、西區及薄扶林等地區前往中區、金鐘及銅鑼灣一帶的車輛，須途經民寶街、耀星街、龍和道、愛丁堡廣場和夏慤道。因此，經林士街天橋東行往民寶街的繁忙時段小客車車流量，平均每小時增加了約780架次，總行車流量為2500架次，認為是可接受水平。



為改善上述問題，路政署在相關路段及路口完成一系列優化工程，包括優化路口佈局、增加行車線以及更改交通燈號控制程序等，運輸署另優化了干諾道西高架橋東行線的行車線道滙合安排，令由西隧駛上干諾道西高架橋的主車流，可更暢順地繼續沿天橋東行往中區或進入繞道。根據運輸署觀察，現時干諾道西高架橋、林士街行車天橋、繞道及中環海濱一帶的道路交通大致暢順。