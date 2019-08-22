探射燈：節日氣氛遜色　大型商場未「上妝」

中秋寓意人月兩團圓，是港人重視的大節日。然而，今年市面氣氛遜色，部分商場至今未有任何節日布置，中庭位置留空，與往年的燈籠高掛大相逕庭。有學者指，市民消費意欲乃至信心都受到市面氣氛影響，加上近期的修例風波，市民的節日心情亦受衝擊，只有社會回歸平靜，中秋氣氛始能和煦如昔。



臨近中秋節，俗稱玩具街的深水埗福榮街一帶商舖已掛出應節燈籠及商品推售，惟市民購買意欲未算踴躍，燈籠價格與往年相若。不過，過往靠華麗布置吸引消費的多個大型商場，至今仍未「上妝」，有商場布置甚至比平日更簡約。



中文大學商學院客席教授冼日明指，持續兩個多月的社會事件，多番衝突令整個社區籠罩不安情緒，市民感到失落，消費意欲受到心情影響，自然會減少消費；中美貿易戰談判僵持不下，已令本港的轉口及貨運業受挫，他指就連內地旅客鍾情的本港月餅，亦因社會事件減少來港而影響訂單，經濟及社會矛盾均需得到解決，方能達到團圓的願景。

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