探射燈：飲食業生意慘　長工被迫放假

中美貿易戰對本港經濟的衝擊揮之不去，加上連月示威活動，將正走下坡的飲食業市道進一步推向深淵，食肆陸續結業，大型宴會及慶祝中秋活動取消或削減規模。有飲食業工會稱，大量兼職未有工開，長工被迫放假，已作出如同「沙士」時的最壞打算，員工有需要轉型保飯碗。



飲食業職工總會主席郭宏興指，飲食市道進一步惡化，剛過去的香港美食博覽的人流僅為往年約60%，不少參展商生意受挫。他預計部分大型慶祝中秋節活動亦會取消或縮小規模，俗稱「炒散」的兼職員工難找工作，長工就被安排放長假。



郭宏興又稱，過往飲食業最差的時刻是2003年「沙士」期間，當時政府推出多項措施協助業界，包括提供培訓津貼助員工解決燃眉之急，雖然目前的狀況仍與當年有一段距離，惟部分業內人士已作最壞打算，工會不排除與政府協商尋求紓困方案。

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