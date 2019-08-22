探射燈：淡市迎中秋　百業諗計自救

距離中秋節不足1個月，各相關產業的訂單及預期都較往年差，當中最具代表性的月餅，傳統老餅家變相減價吸客，酒樓出品的訂單更急挫30%；慶團圓聚餐預訂亦大不如前，往年有50%訂座，今年只不足10%；水果同受衝擊，批發量銳減逾半，個別應節水果價量齊跌，果籃亦要破例打折吸客。



中秋節最具代表性的月餅，業界對銷情不敢樂觀。大同老餅家東主謝禎原指，今年中秋市道預期較往年差，估計零售額會下跌約10%，訂單雖與往年相若，但過往會因應製作成本上漲而調價，今年卻未敢加價，變相提供3%的折扣。



香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，不少酒樓在中秋製作月餅推銷，惟目前訂單未如理想，較去年同期下跌30%，若臨近中秋時社會狀況未改善，不排除業界會減價促銷。團圓聚餐酒席更大受影響，黃直指目前訂單連10%亦達不到，較往年中秋前1個月的40%至50%相去甚遠，而過去6月及7月整體餐飲營業額亦已下挫，8月預期會進一步下挫逾30%，「以往會有大約90億（港元）營業額，估計會冇咗30億（港元）。」



飲食業職工總會主席郭宏興亦稱，旅遊區食肆及酒店的中秋預訂情況不理想，不少食肆推出特價餐吸客，而過往每年都會調升最多5%的餐價，今年亦維持原價，變相最多提供5%折扣，惟市民預訂的意欲仍不大。



應節水果亦受氣候及經濟影響打擊，九龍果菜同業商會理事長張志祥指，自6月起發生多次示威衝突，水果的批發量大跌約60%，整體批發價下跌20%至50%不等，如應節的鴨梨，每盒批發價由180港元減至130港元，青提18磅裝亦由300港元減至約170港元，卻依然無人問津。他坦言看淡今年中秋市道，若情況持續會減少入貨。



金果皇經理容先生指，今年中秋節果籃訂單估計不及往年；而部分水果的價格亦有下調，如土耳其無花果跌價最多20%，日本桃因受當地天氣影響，產量減少30%至40%，但並未因供應減而提價。



立法會批發及零售界議員邵家輝指，連串示威衝突已令本港國際形象受挫，旅客卻步，本地市民的消費信心亦受打擊，零售業界反映，7月至8月的市道較往年下跌30%至50%。邵又指，雖然政府早前宣布一系列紓困措施，惟若情況惡化下去，政府亦需考慮提出更多方案。

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