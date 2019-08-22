Dr.東：紫外線可致盲　戶外活動要戴防UV墨鏡

炎炎夏日，不少人喜歡同陽光玩遊戲。面對猛烈的陽光，除要做足防曬之外，一副質量好的太陽眼鏡亦必不可少，否則紫外線長期照射眼睛，有機會引致白內障甚至失明等嚴重後果。坊間一般認為太陽眼鏡愈深色，可阻擋的紫外線愈多。不過，眼科醫生指太陽眼鏡顏色深淺，與能否有效阻隔紫外線無關，又提醒市民若誤用顏色深而全無阻隔紫外線功能的眼鏡，反而有機會傷害眼睛。



眼科專科醫生余珊解釋，紫外線屬太陽輻射的一種，室內環境亦會出現，例如由射燈發出。紫外線除了會曬傷皮膚，亦會影響眼球組織，包括造成白內障及黃斑點退化等，嚴重者可演變成黃斑點出血，導致失明；若長時間暴曬，眼角膜外亦會有結膜增新，出現翼狀胬肉，故佩戴適合的太陽眼鏡，阻隔紫外線十分重要。



市面上太陽眼鏡款式五花八門，鏡片有灰、茶、藍、紅、黃甚至漸變等多種選擇，且有不同深淺程度，消費者要如何選擇？余解釋，鏡片顏色深淺與能否隔絕紫外線無關，即使普通透明眼鏡，只要註明是「UV400」，已能抵擋百分百的紫外線。而愈深色的墨鏡主要令眼睛在猛烈光線下感到較舒適；若日常或在室內使用，選用淺色鏡片則較佳，以免光線太暗造成危險。



鏡片顏色方面，余認為以灰或茶色最理想，因可均勻地阻隔不同顏色的光線，避免出現色差，「視乎本身工作需要，或者揸車時可能有影響」。而進行水上活動或滑雪時，由於水面或雪地會反射紫外線，她建議選用能消除炫光的偏光鏡片，且鏡片要夠大、有弧度，以免紫外線從側面透入眼睛；不過，偏光鏡會改變透過電腦或手機屏幕看到的影像，未必所有場合均適用。



余又提醒，眼鏡價錢與能否阻隔紫外線無絕對關係，即使僅售數十元的墨鏡，亦可能有效，建議市民到眼鏡店使用儀器檢測眼鏡阻擋紫外光的程度，「如果擋唔到UV，瞳孔因為光線變暗而擴大，反而會有更多有害光進入眼睛，造成更大傷害。」



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