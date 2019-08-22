網民熱話：的士冇生意落井下石？乘客殺價75折

近日各區不時因為示威活動而出現突發性封路，職業司機都盼早日捱過寒冬，惟有人卻在此時落井下石。昨日（21日）有乘客使用的士App電召的士時，竟標明「的士冇生意」，要求司機將車資下調至75折。事件引起不少的士業人士不滿，群起圍攻，「見到句咁嘅嘢都火起，好侮辱」。



網民 IP WA 上載一張照片到 Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」，照片是call車App乘客訂單，從油麻地柯士甸道出發至屯門。惟該乘客竟於備註欄寫下「你哋都冇生意啦，75折司機」。



雖然有的士App會以提供折扣「吸客」，但有業界人士看到貼文後，直言該乘客無品，竟在此時間落井下石。「冇生意都唔做你生意！」、「欺人太甚」，部分人則認為乘客無事生非，勸喻各人保持冷靜，「好明顯係玩嘢，師兄唔好畀人玩，正常人唔會咁講嘢」、「肯定行家玩嘢，擺明寸啲折頭黨，無聊！」



網民有話說：



Stan Wong：冇生意都唔好做佢生意！



Ka Wai Chan：照接，一路都話嚟緊



Ivan Why：冇生意返屋企瞓都好過接佢單



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