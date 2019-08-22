將軍澳斬人案導遊續還押　2傷者留醫未錄口供

一名中年漢周二(20日)凌晨在將軍澳寶順路連接景林邨，以及厚德邨之間的行人隧道向1男2女以利刀施襲，因而被控三項傷人罪。50歲被告洪震，今(22日)由警車押送到觀塘法院提堂，暫毋需答辯，控方申請將案押後到10月17日再訊，待警方作進一步調查。



控方透露三名傷者當中仍有兩人在醫院留醫，警方暫未能替該兩人錄取口供。控方反對被告保釋，辯方則提出以5萬港元現金為被告申請保釋，承諾可遵守一系列保釋條件，包括不離開香港及不踏足肇事連儂隧道等，但申請被拒，被告需交由懲教還押看管。



報稱導遊的洪震，被控於今年8月20日在將軍澳景林邨與頌明苑之行人隧道，非法及惡意傷害黃靜美智子、李玉鳳及梁鎮杰。



控方指案情嚴重，被告與傷者事前互不認識，被告到肇事連儂隧道與黃靜美智子及李玉鳳交談期間，突情緒激動，拿刀向二人施襲，梁鎮杰嘗試將李拉開，亦遭被告襲擊。閉路電視影到被告跑往他所居住的頌明苑方向逃去。



控方指，三名傷者送院治理，其中兩名女事主仍需留院，黃靜美智子更需入住深切治療部觀察。初步證實，黃背部有3厘米刀傷；李左手㬹有刀傷，左手及雙腳受傷；梁頭部有刀傷，需縫7針，左耳亦受傷。



街坊在被告所住大廈樓層的後樓梯垃圾桶，找到被告事發時所穿的衣服，閉路電視影到被告在事發後半小時換衫離開所住大廈。警方在同日下午約2時，趁被告經羅湖關口入境時將他逮捕。控方指本案可能轉交更高級別法院審理，針對被告的證據強烈，被告事後亦曾潛逃返內地，因此反對被告保釋。



辯方透露，被告已離婚，與八旬母親及10歲兒子同住頌明苑，被告於1985年來港定居，過往7年任職導遊，月入2至3萬港元；被告另有一名59歲從事運輸的兄長，及57歲任職侍應的胞姊。



辯方指被告與母親聯絡時知悉自己被警方通緝，已即時由內地返港協助警方調查，他無棄保潛逃紀錄，希望獲准保釋得以照顧年老母親，而今日正是母親的生日，被告希望獲准保釋與母親慶祝。



案件押後期間警方將作進一步調查，包括向傷者及當時在場的證人錄取口供、翻查現場附近的閉路電視錄影、安排被告進行認人手續，以及被告事發時所穿衣物及所用的刀進行指模校對及DNA化驗。裁判官問辯方需否社署介入照顧被告的母親，辯方表示不需要。