修例風波：西方政客出謀劃策　官媒指意在亂港反華

針對香港因修訂《逃犯條例》引起的示威和衝突事件不斷，內地官媒再次發表評論文章，直斥美國等西方國家的政客插手香港事務、策劃暴力事件，其實是「項莊舞劍，意在沛公」，暴露的是他們「亂港反華」的不可告人動機、不擇手段遏制中國的醜惡行徑。



文章指出，經過連續2個多月的示威和抗議後，「已經把香港搞得烏煙瘴氣、民怨沸騰」，一些西方國家的政客仍公然走上前台煽風點火，為激進暴力分子撐腰打氣，不惜扯掉面具干涉中國內政，「在香港暴力活動中扮演了極不光彩的角色」。



官媒同時以發生在20世紀末期以來多個國家的「顏色革命」為例，批評西方勢力隱藏於暴力示威者背後操縱，或是披上「道義」外衣大肆鼓譟、出謀劃策，如今在香港再一次使用「那一套把戲」。文中指出，一些西方政客面授機宜、用心調教、重金支持香港激進暴力分子，而他們背後卻另有居心，並舉例指美國副總統彭斯近日放言，要將中美貿易談判進展與香港問題掛鈎，「是赤裸裸的政治訛詐」。



評論認為歷史將證明不論是外部還是香港激進勢力，搞亂香港是倒行逆施，「亂港反華」更是癡人說夢，「搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，這是外部『黑手』和香港激進暴力分子的必然下場」，敦促那些干預中國內政、別有用心的西方政客立即收回「黑手」。



另有官媒發文指，連串的暴力事件已令香港經濟「五勞七傷」，直言「不能再亂下去了」。文章指出，香港目前正經歷22年來最嚴峻的局面，旅遊、餐飲、零售等多個行業受到嚴重影響，訪港旅客人數持續下降，失業率上升。



文中批評「一小撮人」的政治圖謀綁架香港的今天和未來，而止暴制亂、恢復秩序是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衞戰」，退無可退、讓無可讓，更是忍無可忍。文章最後以代表香港的名曲《獅子山下》中兩句歌詞「同舟人誓相隨，無畏更無懼」，呼籲港人共同維護香港繁榮穩定大局，驅散陰霾。