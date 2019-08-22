修例風波：鄭若驊網誌論國際　評論員斥掩飾在港失當

昨日(21日)最新一份民意調查顯示，醜聞纏身、「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊民望再創新低。面對修訂《逃犯條例》引起的社會爭議，鄭若驊今(22日)再任「鍵盤戰士」發表網誌時，只在末段建議考慮用創新和多元化的解決爭議概念來處理香港目前的問題，並透過對話尋求共識。有時事評論員狠斥鄭若驊迴避問題及企圖金蟬脱殼，掩飾自己在香港法治上的失當。



鄭若驊今(22日)以「推動國際法的發展」為題發表網誌，先介紹今年的國際法論壇在港舉行，主要焦點是針對現時國際形勢前景不明，各國有機會受到貿易爭端及政治問題影響，探討目前混亂形勢的根本原因及未來希望的基礎，她亦提及自己在論壇的致詞內容推廣仲裁服務。



全文約792字，主要講述國際法論壇，鄭若驊只在網誌最後以約123字描述當下香港局勢問題。她建議可以考慮用創新和多元化的解決爭議概念來處理香港目前的問題，讓大家享有言論及表達自由之餘，亦必需尊重其他不同意見，透過對話而不是暴力來尋求共識，這樣才能讓香港走出現時艱難的時刻，令社會回復安寧。



時事評論員陳雲生斥鄭若驊上任以來一直迴避問題，未有妥善處理違法佔中案致多名搞手未落鑊，加上近期反修例風波亦「該告唔告」，受到千夫所指，網誌只談國際法是在為自己塗脂抹粉，提及仲裁更是金蟬脱殼，掩飾她在香港法治上的失當。