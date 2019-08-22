被指撐元朗鄉民行使暴力　麥美娟控朱凱廸黃偉賢誹謗

工聯會立法會議員麥美娟昨日(21日)入稟高院，民事控告民主黨元朗區議員黃偉賢和土地正義聯盟立法會議員朱凱廸誹謗。



麥在入稟狀指，今年7月21日元朗西鐵站發生白衫人揮棍襲擊乘客事件後，首被告黃偉賢在7月23日出席網台「D100」節目《左右大局》，試圖解釋「七・二一」事件的起因。期間黃講述他在7月18日出席屏山鄉事委員會就職典禮上的所見所聞，卻在節目上說出針對麥的不實消息，誣衊麥在典禮發言支持元朗鄉民使用非法暴力。而朱凱廸就在節目播出後2日，即在7月25日在Facebook貼文，並在貼文刊載一張宣傳單張，對麥作出相同誹謗。其後更有團體將朱的單張印成紙本，在麥朱兩人所屬的新界西選區內派發。



麥美娟在朱凱廸貼文後翌日，向朱出律師信要求道歉。朱並無回應，相反再在Facebook出新貼，試圖將舉證責任轉移到麥身上，反要求麥公開就職典禮影片，證明自己無說過涉案說話。麥指2名被告為她在政界的競爭對手，他們的行為是試圖破壞選民對她的印象。而從朱凱廸Facebook貼文的網民回應可見，已有人把她等同野蠻暴力，可見損害已經鑄成。她現要求法庭頒發禁制令，禁止繼續發布誹謗貼文和單張，並要求黃朱兩人作出賠償。