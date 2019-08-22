追酬金案5退休空姐不知特惠金無份　國泰稱通知沒意義

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下5名前機艙服務經理入稟勞資審裁處追討共17.5萬港元年終酬金。案件今(22日)進行第2日審訊，申索人批評國泰2017年派發特惠金時，通告上完全沒有提及該年退休的空服員不合資格領取，「咁大間企業，點解溝通可以咁混亂」。國泰證人解釋，特惠金透過內聯網通知在職員工，認為沒需要特別通知不合資格員工。



5名申索人分別是董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，約在1986年入職，先後於前年10月及11月退休。申索人代表董煥卿在盤問國泰一方的證人、國泰獎勵部門主管Richard Knight時提到，國泰前年派發特惠金的通告上列明level A至C的員工屬合資格，即包括空服員在內，沒有提及該年退休的空服員屬不合資格。



她質疑，2008及2009年派發特惠金時會有特別列出合資格的條件，員工在2017年卻沒渠道知道是否合資格，國泰亦沒有向工會提及退休空服員屬不合資格，狠批國泰此舉如同抹殺退休員工的辛勞工作，「連通知都唔通知」，又認為國泰違反多年來約定俗成的做法，即在派發金額時，現職及退休空服員同樣合資格。



Richard Knight回應指，2017年派發特惠金時，以內聯網通知現職及會繼續在國泰工作的員工，已離職的員工不會收到及不會通知屬不合資格，認為特別通知某些員工屬不合資格是不合理及沒意義，又指特惠金用意非要獎勵員工表現，而是在面對重大虧蝕時，激勵及挽留員工，強調不是要抹殺員工付出，但國泰需向前看。



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