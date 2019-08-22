欲收購李小龍故居改建紀念館　「有心人」洽商政府無回音

位於九龍塘的李小龍故居最快下周清拆。李小龍會表示，自清拆消息傳出後，曾有「有心人」打算收購李小龍故居，但其向政府查詢會否有意將物業改建為李小龍紀念館，卻不獲回應。該會批評政府空談保育，任由香港具文化價值的旅遊景點消失。



李小龍會會長黃耀強表示，上月有具財力的「有心人」聯絡該會，稱有意收購李小龍故居，將其改建為李小龍紀念館或博物館，但礙於私人維持紀念館營運涉及龐大開支，需要政府支持，該名「有心人」曾向相關政府部門查詢是否有意將物業改建為李小龍紀念館，卻未有獲得回覆。



黃續指，李小龍故居是世界知名的旅遊景點，每年吸引不少外國「龍迷」專程朝聖，而現時香港旅遊業不景氣，政府卻容許該景點被清拆，所謂保育及支持旅遊業只是「齋講唔做」，「嗰頭叫緊救命，但又唔願意自己救自己。」他稱，有馬來西亞財團打算在吉隆坡興建李小龍紀念館，並邀請該會擔任顧問，假如李小龍故居難逃清拆命運，該會將建議相關財團把李小龍故居在當地複製，最快3年後可落成。



李小龍故居由中國富商余彭年在1975購入，余過身後，該物業由「余彭年慈善信託」持有。「余彭年慈善信託」管理委員會副主席李文龍證實，屋宇署已於今年6月批出「拆樓紙」，現時仍未獲批「開工紙」，但他估計最快下周起可動工清拆。



李文龍稱，曾有人向委員會洽購李小龍故居，最終沒有下文。他指，現時相關建築物日久失修，他去年曾致電發展局、商務及經濟發展局，詢問當局是否以換地或收購形式保育李小龍故居，相關官員卻表明暫時未有計劃。