國際學校男生涉姦女同學　辯方指女方事後仍與被告夜蒲

在國際學校讀書的男學生，與曾拒絕他表白的女同學到蘭桂坊飲酒，期間他因為喝醉，要女同學送他回家，他返家後卻涉嫌強姦女同學。該名男學生否認一項強姦罪，案件今(22日)在高院續審，事主X續接受辯方盤問。辯方質疑X的證供有矛盾，又指案發後她仍與被告到蘭桂坊夜蒲，之後日子仍與被告有聯繫且相安無事，X則稱不記得該些事情。



辯方指X首次與警方錄口供時稱案發後到男友家，但沒有向男友告之她遭被告強姦的事，直至一個月後再錄口供，才稱有告知男友遭強姦的事，辯方質疑X是知道男友有錄口供才改口。X則稱首次錄口供時因記憶混亂而記錯，故其後作更正，但她更正時根本不知男友曾錄口供，更稱上周才知道男友是本案證人。



辯方又詢問X指案發翌日曾否與被告一同到蘭桂坊喝酒夜蒲，X最初表示不記得，但辯方拿出X與被告的臉書紀錄指2人有談及當日去蘭桂坊的事，X則改口稱有與被告去蘭桂坊，但已忘記詳情。



辯方又指X進醫院後，被告曾前往探望，當時她男友亦在場，3人更在病房內一同玩啤牌數小時。X承認確試過3人一同在病房，但忘記是否曾在病房玩啤牌。另外經辯方詢問下，X亦承認在留院期間曾向職員透露自己過往曾試過𠝹手自殘。



辯方又拿出案發後X與被告的臉書通話紀錄指，從二人的交談內容看到對話間並無顯示任何敵意，且言談甚歡。X則承認案發後確仍有與被告聯絡、交談及相約見面。