修例風波：網上民調港府僅得0.32分　7成示威者因政見與家人爭執

網民今日(22日)舉行第7次民間記者會，公布一項網上民意調查結果。在3.7萬多受訪者中，86%受訪者持有大專或以上學歷，逾40%人士收入超過2.5萬港元，顯示示威者對香港經濟有貢獻。調查結果又指，受訪者對政府各部門或體制相當不滿，以滿分為5分計，政府僅得0.32分，警隊評分更只得0.31分。



受訪者以「和理非」的佔多數，「勇武派」較少。自6月反修例風波以來，有55%受訪者曾遭到催淚彈或胡椒噴霧攻擊；遭橡膠子彈、海綿彈及布袋彈攻擊的有15%。



民調亦收集抗爭運動對示威者人際關係及心理健康的影響，顯示因政見不同而與家人爭執比例超過70%，與朋友爭執超過60%；當中44.2%人曾有抑鬱、焦慮及壓力等情緒問題。示威者對運動前景不感樂觀，10分評分中僅4.33分，對香港前景感樂觀的更只有3.09分。



記者會發言人認為，雖然受訪者對香港前景不感樂觀，但8月18日仍有170萬港人集會，證明大部分人仍然無放棄及會堅持下去。惟港府一直以不同形式打壓港人公民權利及人權，包括濫發「反對通知書」、選擇性執法、警方濫用私刑等，令公民社會遭受前所未有的破壞，發言人促特首盡快回應五大訴求，才能平息事件。



針對港府近日在多區安裝監控鏡頭，肆意收集市民個人資料，記者會發言人認為在目前警權過大的情況下，以監控鏡頭收集個人數據，是製造白色恐怖及威脅人身安全，勢令公民社會被徹底毀滅，要求港府公開交代事件並停止計劃，否則運動一旦失敗，港人將被置於極權監控籠牢中，與內地無異。



監控燈柱關注組代表史先生透露，有組員上周末回內地時已清空手機內示威遊行照片，但公安突取出一張拍攝到他樣貌的照片，顯示他曾參與遊行。雖然該遊行合法和平，但組員仍遭公安拘留20小時，期間要求他簽署悔過書，並採集指模及DNA，事後更在他手機安裝兩個來歷不明的應用程式，他回港後立即更換電話以防被監控。