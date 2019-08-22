海洋公園投資8位數打造萬聖節　恐怖元素延伸全場

海洋公園「哈囉喂全園祭2019」將於10月4日至31日期間10個指定日子舉行。今年公園將劃分為六個主題區域，將恐怖元素由鬼屋內延伸至全園範圍，遊人甚至在部分廁所亦可能會有詭異體驗。園方表示投資了8位數字打造萬聖節活動，預期今年入園人數較去年有所增加。



公園今年推出5間鬼屋，共16項驚嚇體驗，以及6項合家歡體驗。園方決定將園內項目的驚嚇程度隨黃昏5時起到晚上10時半逐漸升級，務求令遊人「愈夜愈心慌」。園方今年推出早鳥優惠，遊人於下月30日前購買門票可享約130元折扣。



公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，留意到有遊人指去年的哈囉喂景點「屍營醫院」，鬼屋外配合了一系列主題佈置及表演項目，認為此等「厲鬼周圍走」概念比局限於鬼屋內的體驗更難忘，亦可作為進入鬼屋前的熱身。故公園今年決定全面擴闊驚嚇範圍，將恐怖體驗由鬼屋帶到整個公園。



園內六大主題區域包括香港靈異結界、孟蘭老大街、末日後樂園、血祭黃泉、血獄禁區及通靈異境。首2個區域引入本地經典鬼故元素，分別以荒廢屋村、凶宅及老大街為場景；其餘鬼屋則以破舊工廠、海盜船殘骸、實驗室及祭壇等方式呈現。

