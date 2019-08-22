開過敏藥致哮喘婦肺炎亡　女西醫失德罪成判緩刑

註冊女西醫范思遠被指於2013年6月，明知64歲女病人陳淑珍(譯音)對非類固醇消炎止痛藥(NSAID)過敏，以及使用有關藥物可能引發哮喘的情況下，仍處方其中一種NSAID藥物服他靈(Voltaren)，導致她其後哮喘發作，併發腦缺氧及肺炎死亡。陳的女兒向醫務委員會投訴，醫委會今早(22日)召開紀律聆訊，裁定范專業失德罪成，判停牌6個月，緩刑3年。



案情指，范思遠在2005年至2013年期間，曾37次為陳淑珍診症，陳過去有十年哮喘病史，亦曾向范出示由伊利沙伯醫院發出的藥物敏感卡，診所的醫療紀錄亦清楚列明陳有藥物敏感。2013年6月3日，陳因持續一星期出現氣促、咳嗽、流鼻水等徵狀向范求醫，范開出包含服他靈在內的藥物。陳服藥後出現呼吸困難等徵狀，被送往伊院急症室救治，其呼吸及脈搏一度停止，入住深切治療部後維持深度昏迷，檢查後發現腦部已造成不可逆轉的損害，最後在同月24日因肺炎身亡。



專家證人、免疫及過敏科專科醫生鄔揚源作供時稱，成人哮喘患者約有10%至15%對NSAID過敏，不過部分病人可能只對其中一、兩種NSAID過敏，仍可以使用其他NSAID藥物，情況較為複雜，故若普通科醫生未有深入認識，處方藥物時應較保守，或轉介專科醫生跟進。



代表范的大律師求情時指，被告過去亦曾向陳處方NSAID藥物但並無問題，事件發生後感到深切悔意，已採取行動避免情況再次發生，包括在所有有過敏的病人的醫療紀錄貼上紅色標籤，並用紅筆寫明過敏情況。他認為，悲劇發生源於醫生與病人缺乏溝通，又指病人自己亦未清楚對何種藥物敏感。律師發言時幾度遭醫委會主席劉允怡打斷，質疑他將責任推在病人身上。



研訊小組最後判處范從醫生名冊除名6個月，緩刑3年，期間要接受監察，及在一年內完成安全處方藥物的課程。劉允怡指出，醫生有責任為過敏病人處方其他安全的藥物，若無其他藥物可取代，亦應平衡風險，考慮不處方藥物，或配合其他藥物減輕副作用。他又指，即使醫生過往有為病人處方同一藥物而無問題，亦不代表病人對該藥物非過敏，因過敏反應會因應病人當時身體情況而異。