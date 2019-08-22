修例風波：情緒指引被指叫老師說謊　教育局轟斷章取義

政府修訂《逃犯條例》引發過去兩個月連場示威和流血衝突，教育局日前向學校發信，指教師在向學生解釋當前社會狀況時，如遇到難以解答的問題，可以表示「不知道」或「自己也不理解」，被指是公然呼籲老師說謊，避答爭議性問題。教育局發言人今日(22日)發表聲明，指有關說法斷章取義，全屬曲解，呼籲個別團體或人士切勿把照顧情緒的指引，故意曲解為教育局公然呼籲老師說謊，認為對照顧老師甚至學生的情緒完全沒有建設性。



發言人表示，近月的社會事件或會影響學生及教師的情緒，而學生面對新學年的各項轉變，亦可能會受到情緒困擾。教育局就此整合相關資源，就照顧教師及學生情緒方面提供指引，有關建議是該指引在幫助學生疏導情緒的其中一點。根據心理學家的專業意見，建議老師不需要覺得自己有責任去為目前所發生的事情提供答案，以免為自己增添壓力，並應避免對未經證實的事情作揣測而引致不安。



發言人強調，該指引並非教學指引。教育局相信，教師作為專業的教育工作者，在討論爭議性議題時，會考慮適合學生的學習發展階段的方法，並採用多元化資料和從不同角度分析，培養學生理性和客觀的分析和歸納能力，以和平、理性、互相尊重的方式表達意見。