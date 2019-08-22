選舉處技術出問題　346宗網上登記選民未獲處理

選舉事務處證實，電腦系統曾於今年6月14日至7月2日出現數次技術性問題，導致346宗經由「選舉事務處電子表格上載平台」方式遞交的選民登記申請，未能成功儲存至數據庫伺服器，以致未獲處理。



處方指，該段期間約有6萬位市民透過「電子表格上載平台」遞交選民登記申請，使用量較平時大幅增加。電腦系統在該段時間內曾經數次出現技術性問題，因而令部分申請表格的電子檔案未能成功儲存於數據庫伺服器，故此未能進一步處理和納入《2019年臨時選民登記冊》內。



由於電腦系統沒有收集上傳者的任何個人資料(包括其IP位址)，因此只能掌握有關申請的申請編號及進入系統的時間。涉及這次事件的346宗個案，申請編號以R字頭起首，共有16個字元。



該處就事件致歉，呼籲受影響的巿民於8月25日或之前聯絡該處(熱線： 2891 1001 ；電郵：reoenq@reo.gov.hk)。受影響申請人如符合資格成為新登記選民，並能在8月25日或以前提供申請編號，該處會協助申請人向審裁官申請批准，將其資料加入於9月25日發布的《2019年正式選民登記冊》，從而可以於今年11月舉行的區議會選舉中投票。