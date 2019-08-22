修例風波：大專9.2起罷課兩周　政府無回應行動或升級

反對修訂《逃犯條例》風波未平，9間大專院校學生會將於下月2日發起「罷課不罷學」行動，暫定維持兩周，他們要求特首林鄭月娥在下月13日晚上8時前，正面回應民間提出的五大訴求，否則考慮將行動升級，例如無限期延長罷課。



香港大學學生會署理會長黃程鋒表示，罷課首日下午會在香港中文大學百萬大道集會，屆時會邀請學生和教師發言，隨後會分別在各大專院校設立公民講堂。他表示，知悉有中學生於下月2日籌組罷課，現時正接觸相關中學生團體，希望邀請他們加入。他指，下月13日將在中環遮打花園舉辦公民講堂，會向警方申請不反對通知書。



參與罷課不罷學行動的大專院校包括港大、中大、科大、城大、浸大、教大、嶺大、樹大及恒大。多間院校代表曾向校方查詢課堂出席率安排，但暫時未有回覆。黃程鋒表示，學生有權利罷課，而且罷課是回應社會議題的方式，希望校方能尊重學生參與罷課的自由。



對於給予政府兩周時間回應，黃指政府應一早在數月前回應五大訴求，故兩周時間絕對足夠。至於為何在中大百萬大道罷課，黃解釋，百萬大道是各大院校校園內其中一個比較大的場地，能容納較多人數，而且是2014年罷課集會的舉行地點，有一定象徵意義。



林鄭月娥早前表明會構建溝通平台，被問到學界會否與林鄭對話，黃認為，政府所謂的對話是蒙混過關的手段，又指學界認為五大訴求屬原則性訴求，民間亦堅持數個月，看不到有任何妥協空間，因此會拒絕。他認為，如林鄭真心想對話，回應五大訴求是好開始。



有指浸大校長錢大康和教大校長張仁良也獲邀參與政府溝通平台，浸大學生會會長方仲賢表示，在早前浸大的集會中，錢曾公開向學生承諾，如他獲無條件釋放，會譴責警方過分使用暴力，但錢至今未有表態。因此他認為錢的代表性已蕩然無存，浸大學生亦不承認錢是校長。教大臨時行政委員會會長梁耀霆則表明，五大訴求並無退讓空間，張仁良應聆聽教職員意見，並非貿然加入對話平台。