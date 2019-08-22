22%女士遭偷拍啞忍　28.4%目擊者唔出聲

香港今年首半年發生176宗偷拍案件。有政黨調查指，有22.1%遭偷拍女士選擇啞忍不報案，甚至有28.4%人目擊他人遭到偷拍竟不予理會。政黨促請政府盡快制訂窺淫罪及偷拍裙底罪，保障女性。



警務處數字顯示，今年1至6月共接報176宗偷拍猥褻照片案件，其中165宗是用手機來偷拍，83宗發生在交通工具、轉乘處及車站。數字又顯示，今年1至7月，涉及鐵路的偷拍裙底案件舉報宗數達75宗，並有60人被拘捕。



針對偷拍成風，有政黨今年4至5月隨機電話訪問了615名18歲或以上女士，發現當中有10.8%人曾遭偷拍，當中45.6%人會選擇以其他方法處理被偷拍一事，但有22.1%人會選擇啞忍，16.4%會告訴家人，只有10%會報警求助。



調查又發現，有15.7%受訪者稱曾經目撃他人被偷拍，當中39.6%會即時通知當事人，但28.4%人選擇不予理會，14.2%人選擇其他方法處理，而13.2%人會立即舉報。至於偷拍黑點，39.1%人曾於港鐵、巴士遭到偷拍或目擊他人被偷拍，其次是商場，有26.9%人，亦有14.2%人是於更衣室或公眾洗手間。



另外，有49.2%人認為現時偷拍情況嚴重，65.3%人認為現行法例對防止被偷拍並不足夠，因此有76%人贊成法改委訂立窺淫罪條例以打撃偷拍，又有30.1%人認為政府應加強刑罰以防止或阻嚇偷拍，有23.8%人認為警方應加強執法，有13%人倡議政府把偷拍列為性罪行，亦有11.5%人建議港鐵增設女性專用車廂。



政黨建議政府盡快將「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」立法，條例需適用於公眾及私人地方，並具阻嚇力刑罰。同時，早前法改委的報告書中，並不包括「偷拍女性胸部」的罪行，政府亦應立法堵塞漏洞。



政黨又建議警方加強網上巡邏，打擊偷窺者把女士「走光」照在網上發布；同時亦建議港鐵倣效內地、日本及其他國家，設置女性專用車廂，減少被偷拍的機會。