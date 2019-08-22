修例風波：元朗站示威者掟水樽　警認昨曾發射橡膠子彈驅散

大批示威者昨晚(21日)趁「721血腥元朗」發生一個月，湧到西鐵元朗站大堂靜坐，及後演變成警民衝突，大批防暴警及速龍小隊湧至驅趕。警察公共關係科總警司謝振中今日(22日)指，由於有示威者在元朗站向防暴警掟水樽等雜物，防暴警於是發射1發橡膠子彈驅散。警方在事件中拘捕2人，涉及非法集結，年齡分別27及36歲，正在扣查。



對於有外媒報道，警方曾於政府總部高層位置、甚至20樓向地面發射催淚彈，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥澄清絕無此事，但承認由於有示威者曾於約高2至3層的夏慤道天橋向水馬後警員掟磚及射鋼珠，警方曾於政總4、5樓高的平台向示威者射催淚彈。



網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指，自6月起有1614名警員及家屬遭網上「起底」，並遭到不同程度的滋擾，包括言論恐嚇，到他們工作地點及住所作出毀壞，情況令人憂慮。莫提到，留意到網上有極端言論煽動犯法，例如鼓吹及教導他人使用及製造攻擊性武器，包括製造炸彈、汽油彈用以襲擊警察及警署。此外，莫又指網上流傳很多不盡不實、誤導性高的訊息，呼籲市民要小心分辨，不要散播仇恨的種子。



對於有報道指兩名港人坐飛機到北京後遭扣查及遣返，其中一人曾在6月9日晚被警方登記資料。江永祥指，沒有收過有關兩人的資料，但強調警方沒有向內地提供示威者資料，香港警察與內地執法部門獨立運作。至於將軍澳斬人案警方沒立刻上樓，荃灣斬人案有目擊者指出疑犯匿藏地點警方卻沒跟進，江否認警方不作為，反指荃灣案當日很多傷者不願提供協助。