庭上辯護拉布「呃鐘」　大律師專業失當遭釘牌3年

在6年前一宗非禮案為被告辯護的大律師Mark Sutherland，被指在審訊期間「拉布」以圖賺取更多律師費，令原本一兩天即可審結的案件，最終用了19天審理。上訴庭在處理案件時，曾狠批Mark Sutherland濫用法庭程序，要求大律師公會跟進。大律師公會現證實，涉及Mark Sutherland的5項專業失當指控成立，他被暫時吊銷執業資格，為期36個月。



該宗非禮案印裔被告原審被裁定罪成，而Sutherland則因拖延審訊，被下令須支付18萬港元訟費，二人雙雙上訴，上訴庭最終裁定被告非禮罪脫，Sutherland則被上訴庭狠批表現不稱職，要求大律師公會跟進。



大律師公會紀律審裁組去年召開紀律聆訊，指Sutherland涉5宗罪狀，包括濫用職能企圖在盤問時侮辱及滋擾證人、誤導甚至欺瞞裁判官、審訊時態度無禮、審訊時未有盡其所能，導致法庭產生不必要開支及浪費時間，以及因存有偏見未盡全力為客戶辯護。



大律師公會回覆東網時表示，根據大律師紀律審裁組的裁決，大律師公會執委會就Mark Sutherland的5項專業失當指控成立，審裁組並下令暫時吊銷Sutherland的執業資格，為期36個月。