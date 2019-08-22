政Whats噏：被質問死咗去邊　哪吒露肉嚇走涼薄網民

依家網上欺凌嘅情況好嚴重，民意代表都成為攻擊嘅對象，好似西貢區議員方國珊（哪吒）亦受到類似嘅欺凌，被網民喺Facebook留言，問佢凌晨2點死咗去邊？佢就不惜「露肉」證明自己冇偷懶，仲趕涼薄網民出群組。



哪吒凌晨喺Facebook開Live，拎咗部手機出嚟展示一幅露肉照，背部皮膚變晒紅色，原來她去咗刮沙，睇嚟情況都幾嚴重下。跟住有網民質問佢凌晨2點去咗邊？佢話梗係喺屋企喇，仲話做議員真係好忙碌，佢一日走四場開咗四個會，直至夜晚先同屋企人食飯。



點解要展示露肉相係嚟證明冇偷懶？原來係同日前將軍澳連儂牆斬人事件有關。佢引述有啲網民嘅留言其實係「凌晨兩點你死咗去邊？」佢話當時梗係喺屋企，而佢嘅團隊喺一點幾去咗案發現場，而佢收到消息後凌晨4點幾亦到咗場跟進，認為網民有關留言實在太涼薄。



哪吒自言投入議會工作11年，絕對唔容許街坊受到傷害，又批評嗰啲二十幾歲嘅年青網民唔應該咁對議員，亦唔應該周不時叫人「收皮」，佢直情叫抱住呢啲心態嘅網民同埋打手離開佢Facebook，亦唔好睇佢Facebook，以後大家唔好再溝通嘞！