涉廣林苑搶槍轟警　31歲男子否認控罪

沙田廣林苑去年發生開槍案，一名警員遭人搶槍，更受槍傷。涉案31歲男子否認一項意圖拒捕而射擊及一項使用槍械意圖抗拒合法逮捕罪，案件於高等法院開審。



控罪指，被告陳俊鍵於2018年3月15日，在廣林苑茂林閣19樓一個單位外，意圖拒捕而向警員林煥欣射擊。另一罪則指他同日為抗拒被合法逮捕而使用一支警用左輪手槍。



控方開案陳詞指，事發前一晚被告跟母親就是否要賣出單位起爭拗。清晨5時半，被告的母親報警求助，多名警員及救護員先後到場，有警員指被告情緒激動且有酒氣，更推撞警員。



其中22歲的男警林煥欣參與制服被告，但被告右手被上手銬後，左手突然扯林腰間的佩槍，在未完全抽出槍袋便開了兩槍，射中林的右手肘及右大腿。之後被告續掙扎，將槍完全抽出槍袋之外，再開一槍，但沒打中任何人。此時警方增援到場，將被告完全制服。



林的右手肘、右大腿及右小腿有槍傷，另外兩名警員及被告同告輕傷。不過，被告事後在錄影會面中說出截然不同的版本，指事發時家中沒事情發生，有警察無端出現襲擊他，還說警察挑釁他及擊他面部，但沒提有開槍事件。