無懼美國封殺令　華為發布EMUI 10　全場景智能生活隨即啟動

美國剛宣布華為禁令的寬限期再延長多90日，禁令寬限期由原來的8月19日延長至11月下旬，意味美國廠商依舊可以向華為供貨，一眾華為粉絲大可放心。華為早前於東莞松山湖基地舉行的「華為開發者大會」（HDC 2019）宣布推出EMUI 10。其實初代EMUI 1.0於2012年正式推出，經過多年的改進，整體使用體驗愈來愈好，廠方表示EMUI 8.0、EMUI 9.0用戶升級率更高達79%和84%，預計EMUI 10升級用戶將達到1.5億。



廠方研究用戶的不同特點和使用模式後，為EMUI 10設計出全新UX，當中「夜間模式」透過調校文字前景及深色背景對比度，令介面觀感更舒適。而EMUI 10更首次將分布式技術的概念應用到全場景終端系統中，按實際應用需要智能調度不同終端設備，達致全場景智能體驗。具體來說，就是將終端的功能或硬件功能分割，例如屏幕、鏡頭、咪高峰、喇叭等，然後再將以上功能放入一個共享資源池內，各個終端都可以從共享資源池中調動所需的功能，用家等同使用同一終端。



此外，透過EMUI 10，用家可以體驗全場景高清視頻通話，除了手機之間通話，手機更可與智能屏幕、智能音響設備或智能手錶進行高清視頻通話，並可隨時於設備間自由切換，例如以智能音箱、電視甚至智能汽車車機接聽來電，非常方便！加上EMUI 10支援多屏協同功能，在操作不同的設備時毋須於頻繁切換設備，終端之間可以進行快速數據傳輸。



而華為P30系列等機型將在9月8日率先啟動EMUI 10 BETA版內測計劃，下一代Mate系列首發搭載，令人期待。



而備受注目的華為自家作業系統「鴻蒙」，經過多年研發之後，早前終於在HDC 2019 EMUI 10齊齊登場。鴻蒙OS又名為HarmonyOS，最大特點是採用「分布式OS架構」及「分布式軟總線技術」，除了可共享通訊平台，更備有分布式數據管理、分布式能力調度以及硬件能力虛擬化等優點。對於用家來說，今次鴻蒙OS最重要的應用是其可於跨終端環境下運行的功能，代表用家可無縫連接家電、電腦及穿戴式等智能裝置，令全場景應用體驗更加流暢。



為解決現有系統性能不足的問題，鴻蒙OS特別加強「確定時延引擎」及高性能IPC兩項技術，「確定時延引擎」可在工作執行前分配系統中工作執行的優先順序及時限進行調度處理，將系統資源優先調配給順序高的工作，令應用回應時延有效降低25.7%。此外，鴻蒙OS亦用上全新的微內核設計，大幅提升系統安全性及可靠性；加上微內核的代碼量只有Linux宏內核的千分之一，大大減低系統被攻擊的機會。