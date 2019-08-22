4子女勝訴　官令黃道益交出辦公室單位業權

年屆100歲的「黃道益活絡油」創始人黃道益及前妻羅金梅，於42年前購入長沙灣一個辦公室單位，並以受託人身份代3女1子持有物業。4子女去年入稟高院，要求法庭頒令終止有關信託，案件上星期在高院聆訊，黃道益與前妻均缺席。經一星期考慮，法官今(22日)頒布書面判詞，接納申請，下令被告交出業權文件，並將業權轉予4名子女。



被告分別是黃道益及其前妻羅金梅，原告則是他們的兒子黃天賜，以及3名女兒黃玉娟、黃慧娟及黃嫦娟。原告入稟之後，羅金梅已透過律師向法庭示意同意子女要求，法庭因此准許她毋須派代表出席聆訊。至於黃道益收到子女訴訟文件後，一直沒表態，法官決定在他缺席下聽取原告方申請。



法官接納原告證供，指兩名被告由1977年購入位於長沙灣道富安大廈的涉案物業開始，一直以信託方式代原告持有該物業，兒子佔4成權益，3名女兒則各佔2成，而現在4名原告都已成年，他們的共同意願都希望撤銷有關信託，按當年權益比例將業權轉歸4名原告名下。法官因此下令被告28日內交出業權文件，並將業權轉予原告。