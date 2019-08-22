電腦通訊節明開鑼　展商加推優惠冀抵銷示威對銷情影響

開學在將，又到學生們添置電腦及科技產品最後時刻。一連四日的香港電腦通訊節明日(23日)在會展開鑼，但參展商預計受近月示威活動影響，整體人流或較去年少1成。由於認為「會入場的都係會買嘢嘅人」，參展商紛紛加碼，推最高1折的每日優惠。



今年香港電腦通訊節有600個電腦及科技產品攤位，每日都會推出超低價的「激安」產品，只需在場內即日消費滿200港元，即可以超筍價購買指定限量產品。其中參展商AVITA將於明日推出限量優惠，以999港元就可換購價值9千多港元的電腦一部。其市場部主管陳栢齡認為優惠刺激消費，預計今年銷情有雙位數增長。



幾乎每年都會參展的Acer宏碁電腦渠道經理陳啟賢表示，今年優惠進取，電腦系列較去年平1成至2成，其中一部原價近6千港元的手提電腦會參在其中一日大優惠中，會以6折出售，限量5部。他承認周末可能出現的示威，或會令人流銳減，故希望以進取的優惠吸客。



另一參展商ASUS華碩的市場營銷經理黎婉家同樣認為今年人流會因社會氣氛及外圍經濟因素而減少，但她覺得「係呢種情況下仲入場嘅一定係會有心買嘢嘅人」，故今年加推優惠，希望薄利多銷，盡可能吸引更多人消費。



今日(22日)傍晚已有十多人在會展外紮營排隊，排頭位的是升中三的馬同學，他去年曾排隊，但最終無法搶購最平產品，故今年提前5天來排隊，目標是以2000港元購買兩部特價電腦。