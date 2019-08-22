國泰警告員工小心用社交媒體　支持非法示威或會解僱

中國民用航空局最近發布一項安全和保安指令，國泰航空公司就此向員工發出新工作指引，包括員工於工作或公餘時間於社交媒體發放或分享內容，都有機會觸犯民航局指令。



國泰於新工作指引中指出，任何事於社交媒體均流傳得很快，即使是朋友之間的對話亦然，認為使用社交媒體的人難以預料發布內容後會帶來甚麼後果，員工應小心使用。



國泰表明，如發現員工參與或支持非法示威活動、暴力或過激行為，將被公司調查，或會終止聘用該員工，但國泰又指，界定何謂支持非法示威活動、暴力或過激行為較複雜，公司於這方面未有明確指引及準則。



另外，國泰自本月11日起會向民航局提交來往中國的航班，及有關執勤員工身份資料以作審核，新工作指引將生效至民航局或其他機構另行通知為止。



國泰回覆指，認為公司是香港乃至全球最受關注的企業之一，每位同事肩負着前所未有的個人責任，以確保公司的安全和保安聲譽不受損。國泰員工的行為舉止都會影響外界對公司的看法，不僅為乘客提供服務時的態度，亦包括於公餘時間在社交媒體和日常生活中的活動。



國泰重申，公司對所有非法活動或違反公司政策的行為持零容忍態度，包括於工作以及公餘時在社交媒體之活動。無論何時，每一個人都必須遵守法律和公司政策。



《國泰航空，愈做愈燶》專頁：http://hk.on.cc/fea/cx/

