為民鎚害︰消防警察無紀律　李家超闊佬懶理

日前有報道指，本港部分設有教育中心的商廈及工廈天台門未能如常開啟，地下逃生門亦以木板密封，發生火警時後果不堪設想，立法會議員都批評消防處理違規個案進度慢。而近日，消防和警察均醜態百出，保安局局長李家超難辭其咎。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》今集要審判的正是李家超，每月領取工資數十萬元，做事卻不上心，每次出事都「隻眼開隻眼閉」，而消防及警察亦沒有好好服務市民，為市民埋下「計時炸彈」，甚至把市民當作出氣袋。



節目指出，消防處經常宣傳消防設施的重要性，但就懶得主動巡查，油麻地、新蒲崗、觀塘都有商廈逃生門被木板圍封，有工廈的防煙門更是「失蹤」。從表面上看，是大廈法團和管理公司責任，事實上是消防處沒有主動巡視，接到投訴亦沒有立即處理。暑假期間，很多學生到教育中心上課，萬一發生火警，隨時變成嘉利大廈、牛頭角迷你倉大火的「翻版」。消防處不做好防火工作，未有防患於未「燃」，不止是「搵市民條命較飛」，更是間接推前線消防員去死。



此外，黃大仙竹園北邨早前亦爆出消防喉「乾喉斷水」兩個多月，整棟大廈沒有水救火，消防處卻只指示管業處隔層放置滅火筒應急，做法官僚。難怪有警察嘲笑「消防幫」是「九成時間打排球」。然而，警察在辦公時間雖沒有打排球，但個別警員卻毆打疑犯，亦有警員對價值四十二萬元的失物名錶打主意，另有一班警員更會無端撞記者，再連環爆粗，打壓新聞自由。惟前警務處副處長、現任保安局局長李家超只懂「打開人肉錄音機」回應。節目指出，李應當糾正消防和警隊的種種問題，不能「人工就識袋，嘢就唔做」。



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