海關連破5毒品案拘5男　檢含大麻成分糖果及可卡因

海關接連破獲5宗毒品案，連日來分別在機場、北角、元朗及中環檢獲一批共重7.7公斤的毒品，當中包括含有四氫大麻酚成分的溶液及糖果，以及一批可卡因，毒品總值約400萬港元，共拘捕5名男子。



本月18日，海關人員在香港國際機場，截查2件由美國空運速遞到港、報稱內藏玩具及文具的快件內，發現重約500克、含有四氫大麻酚成分的溶液，以及50包、重約4.1公斤，含有四氫大麻酚成分的糖果。海關毒品調查科人員接手調查，並於本周二（20日）掩至中環一處，拘捕一名懷疑與案有關的37歲男子。



關員隨即將他押至北角一個住宅單位，再搜獲重約400克含有四氫大麻酚成分的糖果。關員作進一步追查後，昨日（21日）在中環一商廈，檢查一件同樣由美國寄港的空運速遞快件，結果檢獲一批重約16克、含有四氫大麻酚成分的溶液，並拘捕一名懷疑涉案的35歲男子。海關表示，初步未發現檢獲的糖果曾被加工，重申大麻及四氫大麻酚，在香港是屬於危險藥物。



海關人員在前日（20日）及昨日（21日），於香港國際機場進行清關時，分別截查2名男旅客，並把他們帶至醫院檢驗。2人俱由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴抵港、準備在海天客運碼頭乘船前往澳門。結果2名男子先後排出共重1.6公斤的懷疑可卡因，總值212萬港元。關員遂把2人拘捕，其中被捕的48歲男子，已被落案控以販運危險藥物罪，將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。至於另一名被捕38歲男子，因體內疑仍有尚未排出的毒品，故仍然留醫。海關正進一步調查毒品的來源及銷售渠道。



此外，今日（22日）上午海關人員在元朗截查一名25歲男子，在其手持的紙袋內發現約1.1公斤懷疑可卡因。海關人員押解該名被捕男子至附近一住宅單位，再檢獲約180克懷疑霹靂可卡因以及一批製毒及包裝工具。海關指案件仍在調查中。