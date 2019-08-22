區議員追問地陷原因及復工期　西九管理局啞口

西九文化區上月驚現地陷，地下水淹浸整個地盤，更出現直徑25米的淺層塌陷。事隔一個月，油尖旺區議會社區建設委員會今(22日)開會討論西九工程醜聞，有區議員不斷追問西九文化區管理局及屋宇署職員地陷成因及復工日期等事宜，惟對方僅稱「未知成因、未有復工」。議員批政府部門嚴重失職，近一個月仍未找查成因，令工程復工無期，更恐拖延其他工程進展。



尖沙咀西區議員孔昭華表示，會上就西九問題追問，包括復工日期、工程延誤情況、塌陷成因及通報機制等，惟出席的西九文化區管理局及屋宇署代表未能回應，只稱仍然在查找成因，未能復工，亦不知復工日期。他指現時仍不知塌陷原因，「係施工問題？本身設計問題？同政府監管制度出現問題？」他批評當局一問三不知，質疑是刻意隱瞞，令事件不了了之，「個政府真係令人對佢冇哂期望。」



孔狠批，當局有大量資金及專業人才，但事發一個月仍未能清楚掌握事件，更未能向區議會及公眾交代，擔心事件無限拖延，令調查出現變數，最終復工無期，甚至影響上蓋工程，需浪費大量公帑去進行補救工程。他指由於今日已是任期內最後一次委員會會議，要求當局盡快以書面回應有關進度，並在下月最後一次區議會大會上交代詳情。