修例風波：官媒批「護送暴徒」　港鐵即有閂站停駛新應對

大批市民昨(21日)趁元朗襲擊事件發生一個月，到西鐵元朗站靜坐，最後演變成警民衝突。內地官媒今日(22日)在微博提到，昨晚黑衣人在元朗站瘋狂破壞，批評港鐵不僅拖延報警，事後還派專列護送暴徒免費乘車，揚長而去。港鐵到今晚即公布有「新應對」，表示近期多次有人故意破壞車站內設施，行為完全不能接受，故因應情況，日後若遇有緊急情況可能在沒有預先通知下，立刻停止有關車站運作及列車服務，甚至關閉車站。



官媒文章指，任何公營機構都應該有公心，一旦縱容暴力，就是不當公共安全是一回事。文章批評，在如今的香港，像港鐵的企業絕非個別，面對興風作浪的暴徒，他們有的態度曖昧，有的甚至暗中支持，質問企業應該是守護香港還是向暴力繳械。



港鐵到今晚發稿表示，對昨晚元朗站公眾活動期間，有車站設施被人惡意破壞予以強烈譴責，並已報警。港鐵指，公司因應警方在車站附近進行驅散行動時作出特別列車服務安排，包括已載客列車不停該等車站，同時安排沒有載客的列車接載該站乘客，惟最近多次有人故意破壞設施，部分人士更在太古和葵芳站持續以粗言穢語辱罵職員，不讓他們離開，甚至威脅他們人身安全。



港鐵批評這些行為完全不能接受，因此車務安排會因應情況作出新應對，屆時公司會繼續在安全情況下盡可能提供列車接載滯留乘客，但如站內發生打鬥、破壞及其他暴力事件，港鐵於緊急情況下，可能會沒有預先通知，即時停止車站運作及列車服務，甚至關閉車站。港鐵表示，明白警方在有需要時會入站執法，又說若情況出現而引起乘客不便，希望大眾諒解。