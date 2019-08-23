資優學苑下月接受提名　逾百新學員分享日先取經

新學年快將開始，香港資優教育學苑(學苑)在9月開始接受新一學年學生提名，學苑於2018/19學年內接納了約1800名學員註冊。昨日學苑舉行學習經驗分享日，讓新加入學員透過展覽、經驗分享等，了解學苑各部門所提供的課程及服務特點等。有學員分享參加了小學共同核心課程及桌遊設計體驗班的經驗。



學苑每個學年透「學校提名」及「自身提名」計劃取錄適齡學員。現時學苑設有幾個部門，如進階學習體驗部、情意教育部、學術課程發展部等，旨在協助10至18歲資優學生獲得合適的學習和發展機會，讓他們在學術及非學術的學習範疇中發揮潛能。學術課程發展部昨日介紹了The Shalhevet Freier國際物理錦標賽、Jumping Sumo機械人障礙賽、桌遊設計體驗班和資優天使－服務學習計劃等。



有11歲學員談及參加桌遊設計體驗班的經驗，導師先向學員介紹不同的桌上遊戲，讓他們試玩，有學員以小時候看過的電影《侏羅紀公園》為藍本，設計出「侏羅紀大戰」桌上遊戲，透過戰鬥來評分，在速度和強度上進行比拼，設計過程中，導師會給予意見改良，學員認為體驗班啟發了創意。