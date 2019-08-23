東方日報A2：案發滿月　迄拘28人

西鐵元朗站上月廿一日發生反修例風波以來最嚴重的暴力事件，當晚有大批白衫軍無差別襲擊市民，導致最少四十五人受傷，事後有廿八人涉「非法集結」被捕，警方新界北總區重案組經過逾月調查，昨日落案控告其中兩名男子「參與暴動」，今日在粉嶺裁判法院提堂。案發時亦被毆傷的立法會議員林卓廷促請警方將所有施襲人士，尤其是背後的主腦及策劃者一網打盡。



兩名被控參與暴動的男子，均姓黃，其中五十四歲男子從事運輸業，四十八歲男子任職電工。至於餘下二十六名被捕人士，警方昨日指出，由於相關案件複雜，搜證繁複，警方希望所作出的舉證可令被控人士入罪，正與律政司進行緊密商討，故暫未能告知會否檢控餘下人士。



案發於上月廿一日晚上，逾千名身穿白衣的市民集結元朗鳳攸徑公園，自製一幅「禍港賊洩憤牆」，在牆上貼上超過三十名泛民主派政界人士的頭像，包括壹傳媒黎智英及多名泛民立法會議員，期間有人用藤條、掃帚等工具，以近似「打小人」的方式拍打牆上頭像，拍打時亦唸唸有詞，部分人表現得情緒激動。



未幾，部分人士一邊喊口號，一邊沿着馬路繞行一周，聲稱要恭候黑衣示威者。至晚上約十時，大批白衫軍現身西鐵元朗站，並手持木棍、藤條、長傘等追打站內市民，市民四散逃走，白衫軍之後更追上月台，大批市民進入港鐵車廂躲避，惟列車未有關上車門，多名市民被白衫軍毆打至重傷，包括林卓廷，其嘴角事後須縫廿八針。



惟期間一直未見到警員在場，市民曾致電報案熱線亦無法接通，到元朗警署求助竟已落閘，另有市民目擊有白衫軍手持武器，但有警官卻稱「見唔到」，連串事件引起市民強烈不滿，翌日包圍元朗警署，警方事後解釋，當日接報後曾派出兩名軍裝警員到場，二人認為通報上級需要增援，警方最終於事發後卅九分鐘派出防暴隊到場，惟白衫軍已全部逃去無蹤。



廉政公署其後接獲市民舉報，要求調查元朗區警務人員當晚有否觸犯公職人員行為失當罪，廉署當時回應指，就元朗襲擊事件已接獲市民投訴，會依法嚴肅跟進相關投訴。據悉，廉署已就事件成立專案小組，曾派員到元朗鳳攸徑公園一帶的商戶索取閉路電視片段，希望了解當晚是否曾有警車經過而未有處理事件。



此外，事件亦引發不少餘波，立法會議員何君堯被指與元朗白衫軍追打市民事件有關，示威者除到何的議員辦事處抗議及破壞，何父母的墓碑亦被破壞。而港鐵亦被指處理事件欠妥善，有市民於事發後一星期，即七月廿七日在元朗區發起遊行，遭警方發出反對通知，示威者未有理會，於當日繼續遊行，結果與警方爆發衝突，警方最終施放催淚彈驅散人群。