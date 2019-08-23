你要知：謝絕恐怖「千年肉」　凍肉都要嚴守保鮮期

香港人愛食肉，除了鮮肉外，凍肉亦是一個不錯選擇。不過卻不時聽到有人誤購擺放極久的「千年肉」，外觀不討好，味道之差唔使講！到底「千年肉」同正常凍肉兩者有何分別，出街食飯點知自己有冇中伏？東網找來凍肉達人廖煦昕（Dee），教大家分辨小貼士。



凍肉應該點樣揀？



坊間凍肉常見保鮮紙或真空包裝，而打邊爐的肉片因即切關係只能用保鮮紙包裝，Dee認為第一時間要睇色澤，「正常肉片上面可能有少少冰花，但如果積咗一層厚雪，代表佢經常出出入入(冰櫃)，或者存放過久。」另外，亦要留意肉色，冰鮮肉呈淺紅色，凍肉則較深色屬正常，不過當凍肉表面已帶有黑邊及乾身，便表示存放了很久時間，消費者不宜選購。



店舖有責任定期檢查凍肉質素，將變壞的凍肉銷毀。因為當雪藏一段長時間，凍肉就會有「Freezer burn（凍燒）」效果，即被冷空氣吹至變壞，出現俗稱「青雞」的青色邊，乾到「一絲絲」像牛肉乾般，而味道方面亦會有差別。



如何從味蕾分辨「千年肉」？



當凍肉雪藏多過一年，肉質便開始有雪氣，「雪櫃與冷氣一樣有雪種，就算烹調後，肉質都會保留雪櫃內的化學物質，咬落去會有股雪味。」亦有人外出食飯，擔心食到「千年肉」，Dee坦言，經烹調加入調味料後便很難分辨得出，除非是羊肉，「羊肉擺多過1年真係會膻，而且不斷有熟成嘅效果，膻味會愈嚟愈濃。」



擺放過久的豬肉會帶有雪味，而雞肉過食用期後會變酸甚至有臭味，「你喺餐廳食你唔知佢係油膉定係雞膉，千年肉定千年油。」至於牛肉要視乎烹調方式，中式料理較難判斷，「因為全部都醃過，但西式咁生煎就一定會分辨到，就算你嗰件係好靚嘅牛排，擺好耐咬落都係皺皮。」



凍肉的保存期？



一般凍肉由原產地運至香港，牛、雞肉可擺2年，豬和羊肉則為1年。如果當凍肉從真空包裝打開過再保存，他建議最好用保鮮紙包裝才再放入冰櫃，而且必須在1星期內食完，「凍肉已經溶咗雪，血水大部分流失，已經食唔番原本風味，溶雪再雪硬啲顏色冇咁靚，睇落都唔開胃。」



凍肉長擺雪櫃急凍唔怕壞？



凍肉長期擺冰櫃絕對冇問題，一般真空包裝凍肉在急凍狀態帶回家，用報紙包好再放入冰箱，可雪得更耐，不過要留意的是，「任何類型嘅包裝袋都有可能透氣，只係時間長短，終有日雪氣會入到肉裏面。」故此若凍肉有1年期，最好在6至9個月內便食用。



凍肉拆開包裝後如何保存得更好？



最佳方法是用抽真空方式保存，其次是密實袋，當凍肉放入壓走空氣再拉封口，有助保存更耐，「如果冇溶雪嘅話，就用保鮮紙，將肉包實放入冰櫃便可。」