探射燈：癌症策略出籠　議員：成效不樂觀

食物及衞生局上月公布《香港癌症策略》，希望透過在監測、預防、及早診斷等方面訂立多個策略、方向及預期成果，以改善癌症病人的生活質素和提高他們的存活率。



《策略》中提出多項方案，包括減少癌症風險因素和提供實證為本篩查、加強對癌症康復者的存活支援及提供紓緩治療及臨終護理等，亦會着手擴大子宮頸癌及大腸癌篩查的覆蓋率、新增癌症個案經理計劃、擴大醫管局藥物名冊內的癌症藥物涵蓋範圍。



但本身為執業醫生的立法會議員郭家麒坦言，對《策略》擴大藥物名冊的成效並不樂觀，他指目前審批藥物的過程並不透明，公眾難以獲得相關資訊。他又指目前醫管局衡量藥物是否應納入資助範圍的標準，由藥物的重要性，改為藥價是否昂貴、是否符合成本效益，情況是本未倒置。他認為醫管局應檢討是否要沿用藥物名冊制度，否則會繼續令部分患者因經濟原因而無法使用適切藥物。

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