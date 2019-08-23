探射燈：申請門檻高　罕有病患者難受惠

免疫療法並非直接以藥物消滅癌細胞，由於癌細胞會發放特別信號令免疫系統無法對其作出攻擊，以致腫瘤不斷增長，免疫療法藥物便是透過阻截特別信號，令自身免疫系統能如常攻擊問題細胞來達成療效。



除了肺癌外，免疫療法亦適用於其他病症，包括結節性硬化症。今年3月的財政預算案向醫管局撥款約4億港元，用作擴闊19種藥物臨床用途或資助程度，其中包括治療結節性硬化症的藥物，惟未有修訂用藥門檻。



香港結節性硬化症協會主席阮佩玲表示，儘管政府把相關藥物納入資助範圍，但由於申請門檻太高，認為頂多增加2至3名受資助病人。阮又指，患結節性硬化症的病人，其智商會1年比1年差，若在患病初期無法負擔每月約2萬港元藥費，且因病情不夠嚴重而無法申領資助，只能「眼白白」看着病人承受不可逆轉的傷害，故希望政府降低申領門檻及簡化申請和審批程序。

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