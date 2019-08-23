修例風波：YouTube刪210影片頻道　疑與散播虛假信息有關

美國科技巨擘Google旗下的影片平台YouTube周四（22日）宣布關閉210個懷疑針對香港示威的影片頻道。這是繼社交網站Facebook（Fb）和Twitter周一（19日）宣布刪除和中止多個涉嫌散播虛假信息的帳戶後，再有網絡平台採取同類措施。



Google其中一名網絡安全人員亨特利（Shane Huntley）在網上貼文稱：「Google的發現與Fb及Twitter最近公布有關中國的言論和行動一致。」然而他沒有指明遭到關閉的頻道是來自哪個國家。



除關閉涉嫌散播虛假信息的帳戶外，網上廣告亦是另一焦點。Fb、Twitter、YouTube現時均被中國政府封鎖，不過在香港可以自由使用，惟上述平台仍可展示或播出內地官媒廣告。Twitter日前表示不再接國營新聞機構賣廣告，而Fb和YouTube雖然未有更改廣告政策，不過YouTube已為部分內地官方資助傳媒的YouTube頻道加上免責聲明，但一些官方報章的YouTube頻道則未被加上。美國國務院發言人此前曾稱，對中國試圖透過散布有關香港局勢的虛假信息，以操控公眾輿論感到憂慮。