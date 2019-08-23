Dr.東：想減壓?　打機好過睇靜觀App

搭車、食飯經常見到人人機不離手。玩手機遊戲，是否減壓良方？英國有實驗發現，有解難、挑戰成分的手機遊戲，較教人靜觀正念的手機應用程式，更能減壓。在有關實驗中，有參加者一連5日於放工後打機，他們心靈復原的分數，一日比一日增加。



英國倫敦大學及巴斯大學找來45五名年齡介乎19至36歲的參加者，接受測試。參加者完成15分鐘的數學測驗後，便分成3組，分別獲安排玩推砌彩色拼圖的手機遊戲、在手機使用靜觀應用程式，以及不玩手機，改玩時興玩具「指尖陀螺」。研究人員在遊戲活動開始前、後量度他們感到精神的程度。



結果發現玩手機遊戲的一組參加者較有精力，以50分為滿分，他們的分數由打機前23.4分，增至26.8分。至於使用靜觀應用程式及玩「尖指陀螺」的兩組參加者，精力不但並無增加，而且出現睡意，當中靜觀應用程式的群組，精力分數由24分跌至22分。



實驗的第2部分量度心靈復原的分數，研究人員安排一組20人，一連5日於放工後打機，另一組參加者則使用靜觀應用程式。以80分為滿分的話，打機組別的分數較高，該組別的參加者，首日的分數只有56.4分，到第5日分數已升至62.2分；至於使用靜觀應用程式的組別分數，則由首日的58.3分，下降至第5日52分。



專家相信有解難成分的手機遊戲，可增加個人學習的成功感；至於靜觀應用程式，當中的靜觀治療或較難理解，反而有機會令人產生更多負面情緒。



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