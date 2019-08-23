網民熱話：時薪$50請司機「能文能武」？網民：返大陸請啦

人工不高，卻要人十項全能，是否有可能呢？早前有招聘廣告以萬八月薪聘請司機，需兼任買餸煮飯等「管家」工作，遭到網民圍攻。近日勞工處網站再發現一則招聘司機的廣告，時薪$50，卻要求有行政經驗兼懂電腦文書，惹來網民嘲諷：「登到2020年都請唔到人」。



招聘廣告前日(21日)刊登於勞工處網站，網民Eric Chow將廣告轉貼Facebook群組「馬路的事討論區」，並形容是「高質低薪...邊位師兄有興趣」。廣告所見，是一間保險公司招聘合約制公司司機，除要求應酬者基本駕駛以外，更要求司機通曉兩文三語，協助「行政管理事務性工作」，懂得使用電腦文書處理軟件。基本上駕駛、行政，甚至汽車保養都要「一腳踢」，十分誇張。



貼文發出後引起網民熱烈討論，有人質疑「司機識word excel嚟做咩？」亦有網民狠批僱主「黐x線，識咁多使做$50個鐘」，「十項全能仲要得4舊水一日」；有人則質疑僱主可能另有所謀，「為引入專才目的嘅招聘，長期請唔到人就可以申請」。



網民有話說

David Chow：50蚊美金？

Chi Yung Eolia：幫我x佢

Law Tony：$50...保險業唔似咁窮喎



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