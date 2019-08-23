兩度強姦4歲孫女　78歲淫翁重囚11年

已退休多年的78歲老翁，於前年年底趁接4歲的孫女放學回家時，疑想測試自己有否性能力而把陽具插入孫女下體。直至去年底他又重施故技，與5歲的孫女性交，期間他的新抱來接走女兒，他立刻替孫女穿回褲子，新抱接走女兒後發現有異樣 詢問下終揭發事件。該淫翁早前承認兩項強姦罪，今早(23日)於高院被判監禁11年。



案情指，被告自2016年1月起負責接其上幼稚園的孫女X放學，並在公園等候她母親接走X，若下雨會把X先接回家中。去年8月6日，X母親到公園找不到X便到被告住所，並用後備鎖匙進屋。她聽到房間傳來「吖」一聲，她進房見到被告正替X穿褲子，她詢問被告發生何事他沒回答，X則在哭泣。



X母帶女兒離開單位後並詢問X，X稱：「爺爺除咗我條褲，用佢屙尿個patpat掂我屙尿嗰度，我覺得好痕，好唔舒服」，X母遂告知丈夫並報警，X經法醫檢驗後證實下體並沒損傷。被告同日被捕，起初否認犯案，其後在警誡下則承認「我有搞過我孫女」。



被告又承認早於2017年中，孫女4歲時，他亦曾以陽具插入她下體，當時妻子正在廁所，他尾隨X進睡房。他指當時衰鹹濕想「玩吓」，且想測試是否仍有性欲，故脫下X的褲子以陽具插她下體約2分鐘。當時X有叫痛，他沒有使用安全套但並沒有射精。